Источником слива информации о хищениях в оборонке мог быть Матиос – журналист

Накануне проект «Наші гроші» обнародовал расследование, по данным которого сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения в ОПК.

Информация о масштабном хищении государственных средств в оборонном секторе могла попасть к журналистам проекта «Наші гроші» при содействии главного военного прокурора Анатолия Матиоса, считает журналист Сергей Иванов.

Соответствующую информацию Иванов обнародовал в Facebook.

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«В ноябре 2017 года Главная военная прокуратура расследовала уголовные производства о хищениях в оборонке. В производстве фигурировали предприятия, которые фигурируют в материале BIHUS.info, в т.ч. "Оптимумспецдеталь" Виталия Жукова, шестерки заместителя секретаря СНБО Гладковского (в девичестве - Свинарчука). В ходе обысков у Жукова был изъят незапароленый смартфон, в котором подчиненные Матиоса нашли переписку, фрагменты которой мы увидели вчера», - указал он.

По словам Иванова, когда Матиос получил в свои руки этот компромат, то вместо проведения следственных действий продал его заинтересованным лицам-фигурантам.

«Но Матиос не был бы Матиосом, если бы не попытался выжать из этих материалов максимум. Учитывая очень печальные рейтинги Порошенко в ноябре 2018 года, Матиос пошел с компрматериалами к кандидату, чья победа казалась ему неотвратимой, а именно к Юлии Тимошенко», - подчеркнул журналист.

«ЮВТ [Юлия Тимошенко] увидела в этом возможность для импичмента Порошенко, поэтому быстро пообещала Матиосу должность Генпрокурора и отложила компру ожидать часа "Х". Матиос вернулся со встречи, торжественно объявил членам своей прокурорской ОПГ, что он следующий Генеральный, поэтому можно смело продолжать воровать, убивать, тр*хать гусей и сажать добровольцев.

Но параллельно, не понаслышке зная цену обещаний политиков, для подстраховки Матиос организовал утечку информации журналистам, чтобы Тимошенко вдруг не передумала», - отметил Иванов.

Как отмечает журналист, за несколько месяцев политическая ситуация в стране сильно изменилась.

«С ноября политическая конъюнктура кардинально изменилась. ЮВТ уже далеко не лидер в рейтингах, Порошенко также не лидер, но существенно подрос, а его рейтинг обратно пропорционален шансам Матиоса занять генпрокурорский трон. Конечно, Матиос очень хотел бы, чтобы это расследование не выходило сейчас, в такой неподходящий для него момент, но Бигус и команда сделали то, что должны были сделать, за что им большой респект», - подчеркнул он.

«И теперь я очень не завидую Матиосу. С одной стороны его нежно держат за горло члены ОПГ Гладковского-Порошенко, которые наивно думали, что компра уничтожена, с другой стороны - целая куча обиженных и разоренных им людей с туманным бандитским прошлым. Если Матиоса уволят, можно начинать делать ставки, сколько он проживет в Украине (или просто проживет)», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, накануне проект «Наші гроші з Денисом Бігусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также - на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали любым нормам качества, завышались в разы.

Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким способом группа якобы получила от «Укроборонпрома» по меньшей мере 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

После скандала Порошенко был вынужден отстранить Гладковского от исполнения обязанностей.