"Не все идет по плану РФ": посол рассказал о "сигнале", который готовит НАТО для Кремля

Сейчас НАТО пытается представить России консолидированную позицию всех своих членов относительно вероятности нового витка "холодной войны", отметил дипломат.

Если Договор о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД) распадется, то НАТО может разместить в Европе ракеты соответствующих дальностей.

Но Альянс не собирается начинать новую гонку вооружений с РФ, потому что это дорого стоит и никто в Европе не хочет выбрасывать деньги на разработку нового вооружения. Об этом в интервью изданию «Обозреватель» рассказал руководитель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

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"Несмотря на различные выпады российской стороны, что противоракетную оборону Румынии и Польши можно модифицировать для ракет средней дальности, НАТО не собирается нападать и начинать новую гонку вооружений. Это очень дорого и в большинстве стран есть другие проблемы, кроме выбрасывания денег на разработку нового вооружения", – напомнил Пристайко.

По его словам, сейчас НАТО пытается представить России консолидированную позицию всех своих членов относительно вероятности нового витка "холодной войны".

"Россия может кому-то пряничек дать, кому-то пригрозить, а у кого-то переворотик в стране устроить. Консолидация позиций стран НАТО сигнализирует россиянам, что не все идет по их плану. И вообще им не нужны ракеты средней и малой дальности. Россия просто хочет заявить, что вот у нас есть такая ракета с ядерным двигателем. А сколько сил на нее потратили, куда она падает и что на том месте потом происходит – не рассказывают", – уточнил дипломат.