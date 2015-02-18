Польша поставила под вопрос возможность решения конфликта на Донбассе мирным путем
Захват боевиками Дебальцево ставит под сомнение возможность мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на МИД Польши.
"С глубокой озабоченностью мы приняли информацию о выводе украинских войск из Дебальцево в связи с военным давлением и артиллерийскими обстрелами боевиков. Вместе с международным сообществом мы ожидали, что Минские соглашения, подписанные 12 февраля, приведет к немедленному и постоянному прекращению огня", - сказано в заявлении ведомства.
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Также в заявлении отмечается, что захват боевиками Дебальцево может быть расценен исключительно как открытое нарушение вышеуказанных соглашений. Пророссийские террористы перешли за линию разграничения, указанную в документе.
"Это ставит под сомнение возможность мирного урегулирования конфликта и прекращения дальнейшего распространения сепаратистских сил в Украине", - сказано в заявлении.