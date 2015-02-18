Польша поставила под вопрос возможность решения конфликта на Донбассе мирным путем

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на МИД Польши.

"С глубокой озабоченностью мы приняли информацию о выводе украинских войск из Дебальцево в связи с военным давлением и артиллерийскими обстрелами боевиков. Вместе с международным сообществом мы ожидали, что Минские соглашения, подписанные 12 февраля, приведет к немедленному и постоянному прекращению огня", - сказано в заявлении ведомства.

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Также в заявлении отмечается, что захват боевиками Дебальцево может быть расценен исключительно как открытое нарушение вышеуказанных соглашений. Пророссийские террористы перешли за линию разграничения, указанную в документе.

"Это ставит под сомнение возможность мирного урегулирования конфликта и прекращения дальнейшего распространения сепаратистских сил в Украине", - сказано в заявлении.