Дуда назвал важным для Польши боевой опыт украинских военных в войне на Донбассе

Президент Польши подчеркнул важность сохранения единства на фоне российской агрессии.

Президент Польши Дуда отметил важность боевого опыта украинских военных, принимавших участие в войне на Донбассе, для польских вооруженных сил.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентами Литвы и Украины Далей Грибаускайте и Петром Порошенко в Люблине (Польша), которая транслировалась в эфире "5 канала".

По его словам, совместная литовско-польско-украинская бригада в этом году проведет учения с канадскими, американскими, грузинскими, молдавскими солдатами.

"Украинские военные служат в этой бригаде и вместе повышают свои возможности. Тем самым солдаты из Украины совершенствуют себя в рамках программ НАТО и укрепляют перспективу пребывания Украины в НАТО", - заявил Дуда.

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Польский президент подчеркнул, что Украина стремится стать членом Организации Североатлантического договора.

Он заметил, что с 2014 года Украина оказалась в трудном положении, а ее территории оккупированы Россией.

По словам Дуды, украинские солдаты передают свой боевой опыт польским и литовским солдатам не из теории, а из практических навыков участия в войне на Донбассе. "Это солдаты, которые участвовали в регулярной войне. И эти солдаты имеют очень большой опыт, которым они делятся с нашими солдатами, что нас очень удовлетворяет, потому что они - герои своего Отечества. Сегодня вместе с нашими солдатами они служат, тренируются для общего дела", - подчеркнул Дуда.

Польский президент очертил цели, которые заключаются в способности реагировать на появление кризисных ситуаций, участвовать в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Также, по его словам, три президента обсудили текущую ситуацию в Украине. "Мы все знаем, что мы сильны, когда вместе, когда между нами царит согласие и дружба, когда мы вместе сообща стоим одной шеренгой", - заявил Дуда и добавил, что единство усиливает уважение к странам, и оно усложняет появление новой агрессии.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет предоставления Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО с определением конкретной даты, когда Украина может стать 31-м членом Альянса.