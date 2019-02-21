СБУ поймала организаторшу псевдовыборов на оккупированной Донетчине

Женщину задержали на подконтрольной украинской власти территории, куда она приехала в личных делах.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали одну из организаторов псевдовыборов «председателя ДНР и депутатов народного совета», проведенных террористами в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Правоохранители установили, что местная жительница занимала должность заместителя председателя «территориальной избирательной комиссии» одного из участков Новоазовского района и за денежное вознаграждение обеспечивала организацию и проведение фейкового волеизъявления.

«Правоохранители задержали женщину на подконтрольной украинской власти территории, куда она приехала по личным делам», - отметили в СБУ.

Задержанной объявили о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются следственно-оперативные действия.