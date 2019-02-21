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Суд арестовал почти 24 миллиона гривень с фирмы скандального Онищенко

10:28, 21 февраля 2019
Политика
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Суд арестовал почти 24 миллиона гривен Онищенко / фото УНИАН

Суд Киева взыскал с фирмы Александра Онищенко "Надра Геоцентре" 23,78 миллиона гривень налогового долга, образовавшегося из-за договора о совместной деятельности компании скандального нардепа-беглеца и ПАО "Укргаздобыча".

С иском о взыскании долга обратилась Карловская налоговая инспекция в Полтавской области, сообщает "Судебный репортер".

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Суд установил, что задолженность по рентной плате за пользование недрами должна взыскаться с фирмы Онищенко, которая ответственна за уплату налогов в рамках договора о совместной деятельности.

По информации НАБУ, фирму "Надра Геоцентре" контролирует нардеп-беглец Александр Онищенко. Юридическим учредителем фирмы является кипрская компания "Фастіло Трейдинг ЛТД". Ранее соучредителем был сам Онищенко.

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Теги: #беглый Онищенко