Туск: любить Польшу и Украину - это как любить свою маму и влюбиться в девушку

Туск начал свою речь с заявления, что он считает себя польским патриотом и одновременно решительным европейцем.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду посетил Львов, где выступил с речью во Львовском национальном университете и получил звание доктора Honoris Causa.

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Об этом сообщает Zaxid.net. Туск начал свою речь с заявления, что он считает себя польским патриотом и одновременно решительным европейцем.

"Не вижу здесь никакого конфликта. Наоборот. Я являюсь польским патриотом и очень люблю Польшу, и очень люблю Украину. Не вижу в этом никакого парадокса. Для меня лично, у меня есть такой опыт, любить Польшу и Украину - это как любить свою маму и влюбиться в девушку", - отметил политик.

Он призвал к единению Украины и Польши, цитируя Папу Иоанна Павла II.

"В Польше до сих пор безопаснее всего призвать к единению с соседями, ссылаясь на Папу. Он сказал в годовщину Волынской трагедии: Новое тысячелетие требует, чтобы украинцы и поляки не были порабощены своими грустными воспоминаниями прошлого", - процитировал Туск понтифика.

"Нет сегодня страны, которая больше чем Польша ценит роль независимой Украины в Европе и поддерживает ее проевропейские стремления", - продолжил он.

Как сообщал УНИАН, накануне Дональд Туск выступил с исторической речью в Верховной Раде.