Порошенко воссоздает в Украине путинскую модель государства – политолог

У Украины уже появились собственные «скрепы», своя архаика и постоянная игра на общественных страхах, отметил эксперт.

Президент Украины Петр Порошенко фактически воспроизводит в Украине путинскую модель государства, заявил политолог Юрий Романенко.

Как отметил эксперт в чате на «Главреде», высокий уровень недоверия к главе государства – это следствие его политики.

Читайте такжеВласть использует российский фактор в избирательной кампании для манипуляций - эксперты (фото)

«К власти он пришел с высоким уровнем доверия к нему, а сейчас у него проблема, где бы добрать "по копейке" голоса, вот он их и собирает по процентику, чтобы проползти хотя бы во второй тур. Без админресурса он не победит, это все прекрасно понимают», - заявил политолог.

По его словам, президент растерял доверие среднего класса, Майдана и всей той аудитории, которая поддержала его в 2014 году. Если тогда его поддерживали более 50% украинцев, то сегодня – 13-15%.

«Самое страшное, что делает Порошенко – это то, что он, по сути, сейчас воссоздает путинскую модель государства. Мы видим, что у нас уже есть свои "скрепы", есть своя архаика, есть постоянная игра на страхе, что будет еще хуже, если не Порошенко. Это же все то, что делает Путин! Путин уже 19 лет долбит россиян тем, что, если не он, то Запад их задавит, а Россия развалится. Вот и Порошенко повторяет один в один», - подчеркивает Романенко.

Политолог считает, что украинцы боролись на Майдане не за это.

Накануне сообщалось, что за один день к местам трагических событий Евромайдана в 2014 году неравнодушные принесли около шести килограммов роз.