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Порошенко наградил своего советника Крестом Ивана Мазепы

15:34, 20 февраля 2019
Политика
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Порошенко наградил своего внештатного советника Крестом Мазепы / УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко наградил государственной наградой своего внештатного советника Олега Медведева, которого СМИ называют спичрайтером президента.

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Соответствующий указ «О награждении государственными наградами Украины» от 20 февраля обнародован на сайте главы государства.

Так, за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность, президент постановил наградить орденом "За заслуги" III степени 8 человек.

Среди них, в частности, генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло (г. Киев), координатор общественного союза "Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане" Павел Сидоренко (г.Киев), председатель коммуникаций творческого объединения "BABYLON’13" Святослав Юраш (г.Киев) и волонтеры, участники Революции достоинства Юрий Дудник (Тернопольская область) и Илья Зелинский (Николаевская область).

Орденом "За мужество" III степени награждены 13 участников Революции достоинства из Киевской, Волынской, Черкасской, Тернопольской, Одесской областей и города Киева. Двое из них награждены посмертно - Дмитрий Гончаренко и Николай Марков (оба из Киевской области).

Кроме того, указом предполагается наградить орденом княгини Ольги III степени члена совета общественной организации "Семья Героев Небесной сотни", волонтера Зою Кузьменко (Винницкая область) и председателя правления общественной организации "Крым СОС" Тамилу Ташеву (г. Киев).

Также знаком отличия президента Украины - Крестом Ивана Мазепы - награжден советник главы государства (вне штата), общественный деятель Олег Медведев.

Накануне сообщалось, что за один день к местам трагических событий Евромайдана в 2014 году неравнодушные принесли около шести килограммов роз.

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Теги: #Порошенко#Медведев