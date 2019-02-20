Порошенко наградил своего советника Крестом Ивана Мазепы

Соответствующий указ «О награждении государственными наградами Украины» от 20 февраля обнародован на сайте главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко наградил государственной наградой своего внештатного советника Олега Медведева, которого СМИ называют спичрайтером президента.

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Соответствующий указ «О награждении государственными наградами Украины» от 20 февраля обнародован на сайте главы государства.

Так, за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность, президент постановил наградить орденом "За заслуги" III степени 8 человек.

Среди них, в частности, генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло (г. Киев), координатор общественного союза "Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане" Павел Сидоренко (г.Киев), председатель коммуникаций творческого объединения "BABYLON’13" Святослав Юраш (г.Киев) и волонтеры, участники Революции достоинства Юрий Дудник (Тернопольская область) и Илья Зелинский (Николаевская область).

Орденом "За мужество" III степени награждены 13 участников Революции достоинства из Киевской, Волынской, Черкасской, Тернопольской, Одесской областей и города Киева. Двое из них награждены посмертно - Дмитрий Гончаренко и Николай Марков (оба из Киевской области).

Кроме того, указом предполагается наградить орденом княгини Ольги III степени члена совета общественной организации "Семья Героев Небесной сотни", волонтера Зою Кузьменко (Винницкая область) и председателя правления общественной организации "Крым СОС" Тамилу Ташеву (г. Киев).

Также знаком отличия президента Украины - Крестом Ивана Мазепы - награжден советник главы государства (вне штата), общественный деятель Олег Медведев.

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