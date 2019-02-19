Когда Россия покается: Гордон объяснил Дудю, как помирить россиян и украинцев (видео)

Журналист подчеркнул, что Кремль совершил преступление как против украинского народа, так и против россиян.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью российскому блогеру и журналисту Юрию Дудю заявил, что россияне и украинцы «обречены на дружбу», но тут же подчеркнул, что РФ совершила против Украины преступление.

Как отметил журналист, россияне и украинцы – «изначально братья», однако при этом – это два разных народа.

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«Это два разных народа, а беларусы – третий народ. И они совершенно разные. Украинцы, и россияне, и беларусы – они обречены на дружбу. Обречены. Просто, руководство российское… Я сейчас подыскиваю слова правильные, чтобы вас не подставить. Оно совершило преступление. Преступление перед украинским народом, и перед своим народом тоже, который будет страдать (страдает уже, и будет страдать дальше), из-за того, что российская военная машина вмешалась в украинские внутренние дела. Из-за того, что Россия развязала войну в Украину, отняла территорию…», - подчеркнул Гордон.

Он также объяснил, что обостренная реакция украинцев на некоторых россиян связана именно с российской агрессией. По его словам, для нормализации отношений РФ должна вернуть Украине Крым и Донбасс, а также принести публичные извинения за развязывание войны и развал украинской экономики.

«Когда Россия покается и уйдет с украинских территорий – да будет дружба, мир, и все остальное», - заключил он.

В октябре прошлого года сообщалось, что согласно соцопросу Левада-Центра (Россия) и Киевского международного института социологии (Украина), Россияне стали хуже относиться к Украине, а украинцы к России - лучше.