Евросоюз впервые официально заявил о российских военных в Украине

Как говорится в сюжете ТСН, впервые в официальном журнале организации заместителя министра обороны России Анатолия Антонова добавили к санкционному списку с формулировкой "за причастность к расположению российских военных в Украине".

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В Брюсселе подчеркивают, что речь официального документа не случайна.