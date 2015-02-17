Евросоюз впервые официально заявил о российских военных в Украине
16:21, 17 февраля 2015Политика
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Европейский Союз нарушил собственное словесное табу относительно российских силовиков на Востоке Украины.
REUTERS
Как говорится в сюжете ТСН, впервые в официальном журнале организации заместителя министра обороны России Анатолия Антонова добавили к санкционному списку с формулировкой "за причастность к расположению российских военных в Украине".
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В Брюсселе подчеркивают, что речь официального документа не случайна.
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