В ЕС считают, что лучшее чествование Героев Небесной сотни - это продолжение реформ

Президент Европейского Совета призвал продолжить усилия, направленные на реформирование Украины.

Президент Европейского Совета Дональд Туск выразил убеждение, что лучшее чествование Героев Небесной сотни - это продолжение реформ и развитие демократических институтов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

«Я думаю, лучшая форма уважения, которую можно отдать жертвам Революции (достоинства - УНИАН), это сделать все, что вы можете, для того, чтобы продолжить реформы, продолжить ваши усилия, направленные на построение лучших стандартов демократии», - заявил он.

Туск высоко оценил усилия Порошенко в проведении реформ.

«Для меня личная привилегия быть здесь, это что-то очень впечатляющее - быть здесь», - добавил Туск.