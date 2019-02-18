Министр отметил трансатлантическую солидарность в поддержку Украины между Евросоюзом и США.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал визит кораблей НАТО в Одессу на следующей неделе.

Об этом министр сообщил журналистам в Брюсселе после министерского заседания "Друзья Украины в ЕС + Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов Европейского Союза.

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"Очень хорошие дискуссии в трансатлантическом контексте между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, которые происходили на прошлой неделе, состоялись в Мюнхене. Кстати, на следующей неделе будет визит кораблей в Одессу", - сказал Климкин.

"И там, кстати, Европейский Союз тоже будет играть свою роль, и даже в этом у нас есть очень четкое ощущение трансатлантической солидарности", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс изучает возможность усиления своего присутствия в регионе Черного моря для поддержки Украины. В ближайшие дни корабли НАТО войдут в Черное море для участия в военных учениях.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2019 году корабли НАТО почти каждый месяц будут заходить в украинские порты.