"Информация есть": Климкин анонсировал новые санкции США против РФ "в ближайшее время"

Глава МИД не сообщил деталей, но посоветовал дождаться официального уведомления американской стороны.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против Российской Федерации.

Об этом глава МИД сказал журналистам в Брюсселе после министерского заседания "Друзья Украины в ЕС + Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС.

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"Информация есть. Я не могу ее сейчас обнародовать. Там дискуссия продолжается. Санкции, безусловно, будут. Санкции будут в ближайшее время", - отметил Климкин.

При этом он подчеркнул, что не может озвучить конкретную дату введения американских санкций до тех пор, пока не будет официального уведомления от американской стороны.

По словам министра, этот вопрос он обсуждал во время своего недавнего визита в Вашингтон.

"Я всем рекомендую читать проект закона, который есть в Конгрессе. Конечно, мы не достигнем всего того (что проектом закона предусмотрено - УНИАН), но когда меня сегодня журналисты спросили, доволен ли я тем, что там написано, я сказал, что я всегда хочу больших санкций, но если будут имплементированы те, что там есть, в принципе, я буду почти доволен", - отметил Климкин.