Литва призывает Евросоюз активнее бороться с российской пропагандой

По мнению министра иностранных дел Литвы Линкавичюса, Запад все еще недооценивает информационное воздействие России.

Партнерам Литвы в Евросоюзе надо прилагать больше усилий для борьбы с российской пропагандой.

Об этом заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкавичюс в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, которое опубликовано в сегодняшнем номере газеты, сообщает DW.

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Европа должна тщательно готовиться к отражению информационной войны из России, убежден он.

По мнению Линкавичюса, Запад «все еще недооценивает информационное воздействие России».

«Было бы наивным считать, что только восточноевропейские страны находятся под прямым или косвенным влиянием Москвы», - отметил министр.

Он отметил, что ложь является «сильным оружием», если использовать ее правильно и в больших масштабах.

Линкавичюс также высказался в поддержку жесткой санкционной политики в отношении России. По его словам, отсутствие ясной позиции в отношении РФ «провоцирующее поведение, которое приводит к новым осложнениям».

Как сообщалось, в 2018 году в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержали нескольких человек. Эти лица выполняли задачи российской разведки и пытались с помощью своих действий и контактов с внепарламентскими партиями влиять на политические процессы в стране, заявил 19 декабря 2018 года генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис.