Россия использует экс-омбудсмена Карпачеву в гибридной войне с Украиной – Геращенко

13 февраля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с бывшим украинским омбудсменом Ниной Карпачевой посетили в СИЗО "Лефортово" раненых военнопленных украинцев Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Россия использует бывшего омбудсмена Нину Карпачеву в гибридной войне с Украиной.

Об этом она написала в Facebook.

«Очень интересная информация от защитников наших военнопленных моряков, адвоката Николая Полозова. Оказывается, ФСБ и российский генерал-омбудсмен допустили в СИЗО к заключенным некую Нину Карпчову. А официальнго и полномочнго украинского уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову, несмотря на все ее усилия и настойчивость нашего МИД, так и не допустили навестить моряков и даже в суд на все слушания», - напомнила Геращенко.

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По ее словам, Россия использует Карпачеву в гибридной войне с Украиной.

«Гибридная война - это когда РФ использует гибридного «омбудсмена», витряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что, если Порошенко его попросит, то он готов просить Путина относительно заложников. Вместо Денисовой - Карпачева, вместо Порошенко - Янукович, РФ достает из своих загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о «нелегитимности украинской власти», - заявила первый вице-спикер парламента.

По ее словам, ужасно, что в этих сценариях Москва играет судьбами живых людей.

Геращенко в очерендной раз повторила официальную позицию украинской власти о готовности немедленно передать РФ 25 осужденных россиян в обмен на политзаключенных Кремля.

«Мы не позволим Кремлю забыть фамилии Сенцова, Сущенко, Карпюка, Гриба, Панова и других. Мы также требуем немедленного, без торгов и условий, освобождения военнопленных моряков», - написала И.Геращенко.

Она добавила, что не стоит никому подыгрывать отвратительным кремлевским сценариям.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с Карпачевой посетили в СИЗО "Лефортово" раненых военнопленных украинцев Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

28 января Адвокат Николай Полозов сообщил, что 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.