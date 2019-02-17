Корабли НАТО имеют полное право посещать украинские порты – эксперт
Военные корабли стран НАТО имеют полное право посещать украинские порты, если официальный Киев их приглашает. Эта норма регулируется международным законодательством.
Об этом рассказал военный аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий, комментируя заявление главы НАТО Йенса Столтенберга об усилении присутствия Альянса в Черном море, передает «Обозреватель». При этом он подчеркнул, что подобные военно-морские формирования успешно действуют в Средиземном и Балтийском морях, а также в Атлантике.
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"Но если вы говорите о корабле организации государств-членов Организации Североатлантического договора, то это не "корабли НАТО". Это временные формирования на постоянной основе. Потому что они постоянно присутствуют в акватории, но проходит ротация между странами, которые изъявят желание предоставить свои корабли в такое формирование", – пояснил Козий.
Он добавил, что в создании этих эскадр принимают участие такие страны как Германия, США, Испания, Португалия, Польша, а также другие государства-члены НАТО.
"Они выполняют различные задачи, которые на них возлагает Организация Североатлантического договора и они относятся к национальным командованиям, которые временно делегировали им полномочия принять участие в этом общем отряде кораблей государств-членов Организации Североатлантического договора. То есть, никаких "кораблей НАТО" в мире не существует", – подвел итог аналитик.