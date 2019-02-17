Корабли НАТО имеют полное право посещать украинские порты – эксперт

Эта регулируется международным законодательством, отметил аналитик.

Военные корабли стран НАТО имеют полное право посещать украинские порты, если официальный Киев их приглашает. Эта норма регулируется международным законодательством.

Об этом рассказал военный аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий, комментируя заявление главы НАТО Йенса Столтенберга об усилении присутствия Альянса в Черном море, передает «Обозреватель». При этом он подчеркнул, что подобные военно-морские формирования успешно действуют в Средиземном и Балтийском морях, а также в Атлантике.

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"Но если вы говорите о корабле организации государств-членов Организации Североатлантического договора, то это не "корабли НАТО". Это временные формирования на постоянной основе. Потому что они постоянно присутствуют в акватории, но проходит ротация между странами, которые изъявят желание предоставить свои корабли в такое формирование", – пояснил Козий.

Он добавил, что в создании этих эскадр принимают участие такие страны как Германия, США, Испания, Португалия, Польша, а также другие государства-члены НАТО.

"Они выполняют различные задачи, которые на них возлагает Организация Североатлантического договора и они относятся к национальным командованиям, которые временно делегировали им полномочия принять участие в этом общем отряде кораблей государств-членов Организации Североатлантического договора. То есть, никаких "кораблей НАТО" в мире не существует", – подвел итог аналитик.