Порошенко: если Украина прекратит защищаться от РФ, то прекратит существование

Президент Петр Порошенко призвал западные страны объединиться для противодействия России, иначе она «сможет продвинуться значительно вперед».

Президент Петр Порошенко заявил, что, если РФ прекратит стрелять на Донбассе, то наступит мир, если Украина не будет защищаться, то прекратит существование.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности, выступая в рамках сессии на тему: «Безопасность в Восточной Европе».

По его словам, учитывая продолжающуюся российскую агрессию на востоке Украины, строительство газопровода «Северный поток-2», ситуацию с кибербезопасностью и вмешательство РФ в президентские выборы в Украине и прогнозируемое вмешательство в выборы в Европарламент, акт агрессии РФ в районе Керченского пролива, "мы с вами живем совершенно в новой реальности и мы должны научиться, как нам справляться с ней».

«Если мы не объединимся и не будем солидарны, то агрессор сможет продвинуться значительно вперед», - подчеркнул президент Украины.

Порошенко отметил, что ему неприятно слышать, когда иногда говорят, что Украина и Россия обе что-то должны сделать, что Украина и Россия должны прекратить огонь.

«Это, честно говоря, просто чушь. Если Россия прекратит стрелять - наступит мир, если же стрелять перестанет Украина - это Украина перестанет существовать. Если мы прекратим защищать собственный суверенитет, собственную территориальную целостность, если мы перестанем защищать свободу и демократию посреди Европейского континента в XXI веке, то мы просто станем на колени перед агрессором», - подчеркнул он.