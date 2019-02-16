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Порошенко: если Украина прекратит защищаться от РФ, то прекратит существование

20:03, 16 февраля 2019
Политика
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Если Россия прекратит стрелять – наступит мир, отметил Порошенко \ фото УНИАН

Президент Петр Порошенко заявил, что, если РФ прекратит стрелять на Донбассе, то наступит мир, если Украина не будет защищаться, то прекратит существование.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности, выступая в рамках сессии на тему: «Безопасность в Восточной Европе».

По его словам, учитывая продолжающуюся российскую агрессию на востоке Украины, строительство газопровода «Северный поток-2», ситуацию с кибербезопасностью и вмешательство РФ в президентские выборы в Украине и прогнозируемое вмешательство в выборы в Европарламент, акт агрессии РФ в районе Керченского пролива, "мы с вами живем совершенно в новой реальности и мы должны научиться, как нам справляться с ней».

«Если мы не объединимся и не будем солидарны, то агрессор сможет продвинуться значительно вперед», - подчеркнул президент Украины.

Порошенко отметил, что ему неприятно слышать, когда иногда говорят, что Украина и Россия обе что-то должны сделать, что Украина и Россия должны прекратить огонь.

«Это, честно говоря, просто чушь. Если Россия прекратит стрелять - наступит мир, если же стрелять перестанет Украина - это Украина перестанет существовать. Если мы прекратим защищать собственный суверенитет, собственную территориальную целостность, если мы перестанем защищать свободу и демократию посреди Европейского континента в XXI веке, то мы просто станем на колени перед агрессором», - подчеркнул он.

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Теги: #Украина#Россия#Петр Порошенко