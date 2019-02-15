Луценко поручил САП проверить заявление о незаконном обогащении Тимошенко

САП должна надлежащим образом рассмотреть и принять решение о соответствующем заявлении, которое поступило на имя генерального прокурора.

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил Специализированной антикоррупционной прокуратуре проверить заявление о незаконном обогащении лидера политической партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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В частности, говорится, что 14 февраля на имя Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, в соответствии с требованиями ч.5 ст. 216 Уголовного процессуального кодекса Украины расследование уголовных правонарушений, о которых идет речь, относятся к исключительной подследственности детективов НАБУ.

Законом запрещено поручать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных НАБУ, любому другому органу (ч. 4 ст. 36 УПК Украины).

В Генеральной прокуратуре осуществление надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования НАБУ возложено на САП (ч. 5 ст. 8 Закона Украины «О прокуратуре»).

"Принимая во внимание изложенное, генеральным прокурором принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации его надлежащего рассмотрения и принятия решения определенным УПК Украины способом", - сообщили в ГПУ.