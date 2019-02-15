К подписанию меморандума "о честных выборах" присоединились еще три кандидата в президенты (видео)

Документ подписали кандидаты Олег Ляшко, Александр Вилкул и Виталий Скоцик.

Еще три кандидата в президенты Украины присоединились к подписанию меморандума "О честных выборах".

Это произошло во время ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1". Документ, в котором говорится об обязательствах воздержаться от фальсификации выборов, подписали кандидаты Олег Ляшко, Александр Вилкул и Виталий Скоцик.

Напомним, на прошлой неделе кандидаты в президенты Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Александр Шевченко и Виктор Бондарь подписали меморандум "За честные выборы". Этот документ содержит ряд обязательств со стороны кандидатов в отношении воздержания от фальсификации результатов выборов.