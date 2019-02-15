К подписанию меморандума "о честных выборах" присоединились еще три кандидата в президенты (видео)
09:39, 15 февраля 2019Выборы 2019
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Документ подписали кандидаты Олег Ляшко, Александр Вилкул и Виталий Скоцик.
Шесть кандидатов в президенты подписали меморандум о честных выборах
Еще три кандидата в президенты Украины присоединились к подписанию меморандума "О честных выборах".
Это произошло во время ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1". Документ, в котором говорится об обязательствах воздержаться от фальсификации выборов, подписали кандидаты Олег Ляшко, Александр Вилкул и Виталий Скоцик.
Напомним, на прошлой неделе кандидаты в президенты Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Александр Шевченко и Виктор Бондарь подписали меморандум "За честные выборы". Этот документ содержит ряд обязательств со стороны кандидатов в отношении воздержания от фальсификации результатов выборов.
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