Гройсман и президент немецкого Бундестага требуют освобождения Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении Гройсмана и Ламмерты.

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Также председатель Верховной Рады Украины и президент Бундестага ФРГ осудили аннексию Российской Федерацией Крыма и города Севастополь, что “противоречит Уставу ООН, Хельсинскому заключительному акту и особенно Будапештскому меморандуму 1994 года”.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что в Украине должны быть проведены реформы, способствующие экономическому и демократическому развитию страны.

“Ключевая роль в этом процессе отводится имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая подготовку организации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Либерализация визового режима, к которому стремимся, также относится к кругу вопросов, которые необходимо выяснить в этих рамках”, - отмечается в заявлении.

В документе также сказано, что президент немецкого Бундестага будет поддерживать принятие вскоре решения о ратификации Соглашения об ассоциации, которое должно быть принято до проведения саммита «Восточного партнерства» в Риге, а также будет сопровождать предоставление Украине Евросоюзом и международными финансовыми институтами согласованной дополнительной макрофинансовой помощи для стабилизации экономической ситуации и поддержки реформ.