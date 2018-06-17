Стратегия безопасности США и Украина

Соединенные Штаты обновили один из важнейших стратегических документов, последняя версия которого вышла еще в мае 2010 года. Новый документ дает ответ на вопрос, что будет делать «мировой полицейский» в условиях резкого ухудшения глобальной безопасности. Главные нарушители мирового спокойствия – путинская Россия, решившая сыграть в «передел влияния в мире», и новая террористическая организация ИГИЛ, которой вполне по силам «региональный беспредел» с возможным выходом на глобальный уровень. США не могли не реагировать на шантаж ядерной войной со стороны Путина и реинкарнации новой версии «Аль Каеды».

В определении ключевых угроз национальной безопасности США упоминаются российская агрессия против Украины, насильственный экстремизм и террористическая угроза, вызовы в сфере кибербезопаности, последствия изменения климата, а также распространение инфекционных заболеваний (например, недавняя эпидемия вируса Эбола).

Администрация Барака Обамы презентовала свой рецепт ответа на основные вызовы в сфере безопасности. Его суть состоит в реагировании на конфликт всем спектром средств, а не преимущественно военным методом. Подобная стратегия используется американской администрацией сейчас и относительно Украины, и относительно ИГИЛ (в данном случае идет переход к военным методам решения). Это далеко не означает неготовность использования военных средств, а просто соединение их с экономическими, энергетическими и другими инструментами. Постепенное экономическое удушение путинской России при помощи санкций, энергетическая блокада с существенным уходом Европы от российской углеводородной зависимости работают вполне эффективно и результативно. Другое дело, что скорость такого процесса не всегда устраивает Украину, оплачивающую каждый день российской агрессии жизнями своих граждан.

В самой стратегии национальной безопасности США имеют место моменты, имеющие прямое отношение к помощи защиты Украины от агрессии Кремля. Например, Соединенные Штаты планируют поставлять оборудование странам-партнерам по борьбе с терроризмом. Без сомнений подобные планы будут распространяться и на украинских силовиков в их борьбе против прокремлевских террористов на Востоке Украины. Кроме того, США также планируют тренировки военных из стран-партнеров.

Серьезность противодействию российской угрозе обозначена не только в частом упоминании ее в стратегии национальной безопасности, но и в обозначении параграфа «о противодействии России» в качестве одного из приоритетных в бюджетное послание администрации Барака Обамы. Судя по всему, полностью обеспечив энергетический тыл США, и капитализировав экономику страны в 2 раза, по словам самого президента Обамы, настал черед и радикального обновления военных технологий. Российская агрессия против Украины дает для этого уникальный шанс, который не будет упущен. В результате украинская армия получит ускоренный переход на стандарты НАТО и быстрое технологическое обновление, а российская армия получит бесславное истребление и тотальный развал в среднесрочной перспективе.

Обеспокоенность Вашингтоном использования энергетики Россией в качестве оружия также нашла свое отображение в стратегии и означает, что Европа в ускоренном порядке получит импорт американских углеводородов, которые в средней перспективе заменят российские. Это не только окончательно добьет российскую экономику и лишит ее возможности финансировать войну и гонку вооружений. Но также это означает полную энергетическую поддержку США Украины, что будет выражаться, в первую очередь, в увеличении объемов реверсного газа до уровня, необходимого для обеспечения потребностей населения и промышленности. Не исключено, что после остановки российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, американские энергетические компании вернутся к проектам добычи углеводородов на глубоководном шельфе и к разработке сланцевого газа и нефти.

В целом, очень важно, что в новой стратегии национальной безопасности США четко зафиксировано право в одностороннем порядке использовать военную силу в случае угрозы гражданам страны или государств-союзников. Это реальный сигнал всем партнерам по НАТО (особенно странам Балтии) в контексте защиты от потенциальной агрессии России. Также это имеет непрямое отношение и к Украине, которая с декабря 2014 года, по сути, является страной-партнером США вне рамок НАТО.

Это означает лишь одно. Путинская Россия может еще принести много горя и беды Украине и ее гражданам, но Россия как страна-агрессор обречена на поражение, а также полную оплату всех своих преступлений. Что бы ни кричали кремлевские пропагандисты, по счетам придется платить как нынешнему российскому руководству, так и всем российским гражданам за соучастие в преступлении против Украины, ее народа и человечества.

Что касается США, то нынешний международный кризис безопасности, который своими действиями спровоцировала Россия, оказался очень кстати для переформатирования глобального лидерства Соединенных Штатов под вызовы и особенности 21 века. Новый смысл своего развития обрел и НАТО.

Без сомнений, что уже в ближайшем будущем мир станет свидетелем прекращения российской агрессии против Украины, с восстановлением всего причиненного ущерба нашей стране, а также ее превращения в восточный форпост западной цивилизации. Россия же будет внутренне трансформирована и лишена возможности шантажировать мир применением любого оружия массового поражения в будущем.

Так будет безопаснее и для нее самой, и для всего человечества.

Роман Рукомеда