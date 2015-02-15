Часть российского "гумконвоя" содержит негуманитарный груз - пограничники

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Утром 15 февраля через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" в Украину проследовал очередной российский, так называемый, гуманитарный конвой. Представители Международного Комитета Красного Креста участия в оформлении данного груза не принимали", - говорится в сообщении.

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Учитывая то, что перемещение груза осуществлялось с нарушением международного и отечественного законодательства, украинская погранично-таможенная группа осуществила лишь визуальное наблюдение за прохождением транспортных средств, отметили в Госпогранслужбе.

«В целом через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" проследовало 176 транспортных средств, хотя в ноте, которую российская сторона направила в Украину, информируя о намерении снарядить очередной груз, отмечалось лишь о 150 грузовиков. Кроме этого значительная часть автомобилей перевозили груз негуманитарного характера, а именно: 41 автомобиль - горюче-смазочные материалы, 2 - типографский бумага в рулонах и 1 - печатную продукцию неустановленного содержания», - отмечается в сообщении.

Также в ГПСУ отметили, что во время оформления предварительного груза 8 февраля вместо заявленных 154 грузовика в Украину проследовало 175. При этом 41 автомобиль перевозил горюче-смазочные материалы, 1 - колеса для крупногабаритного транспорта, а еще в одном пограничники наблюдали бронежилеты и защитные шлемы, по словам российских сопровождающих - в количестве по 99 шт.

В обоих случаях процедуру оформления грузовиков активно освещали российские телеканалы НТВ, Россия 24, Лайфньюз.