ОБСЕ: Обстрелы зафиксированы в Дебальцево, Донецке, Луганске и Райгородке

Об этом сообщил председатель специальной мониторинговой миссии Эртугуль Апакан сегодня на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

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"Я хочу выразить свою благодарность всем тем, кто работал ради поддержания прекращения огня. Режим прекращения огня поддерживался первые 12 часов за некоторыми исключениями, особенно это касается населенных пунктов Дебальцево, Райгородка и Луганск", - сказал Апакан.

По его словам, миссия также знает много неподтвержденных фактов нарушения прекращения огня. Апакан отметил, что за ситуацией ночью на Донбассе наблюдало 20 патрулей миссии.

Глава миссии рассказал, что в Дебальцево наблюдатели зафиксировали артиллерийский огонь, который начался в 10:00 воскресенья. Говоря о ситуации в Мариуполе, наблюдатели не видели и не слышали фактов нарушения режима тишины.

Относительно Донецка, наблюдатели зафиксировали минометные обстрелы, а также три случая использования реактивных систем залпового огня и стрелкового оружия. По словам Апакана, это произошло между 00:00 и 00:56 минут ночью 15 февраля.

В Луганской области артиллерийские обстрелы были слышны в самом Луганске в 01:45 ночи, а также артиллерийский обстрел произошел в Райгородке (21 км от Луганска) в 10:35 утра.