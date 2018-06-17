Украинский интерес. Рекорд в Минске, евро-надежда и аванс от МВФ



Усадить Владимира Путина за стол переговоров в «нормандском» формате было непросто, и 16-часовые переговоры в столице Беларуси оказались лучшим подтверждением тому, что Россия на высшем государственном уровне продолжает отрицать очевидное. Бахвалясь ядерным арсеналом и ориентируясь в первую очередь на собственных граждан (рейтинг поддержки Путина достиг 85%), руководство России продолжает валять ваньку даже во время переговоров со своими давними партнерами из ЕС. Впрочем, в Минске было несколько позитивных моментов. Первый – Порошенко выступил единым фронтом с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом, а Владимир Путин проявил себя в качестве покровителя террористов. Второй – лидеры ведущих государств ЕС увидели «друга Владимира» во всей красе. Третий – Александр Лукашенко показал себя не только хлебосольным хозяином, но и равноудаленным политиком, что может внушать определенный оптимизм в среднесрочной перспективе.

Обсуждать выполнение Минских договоренностей сегодня практически бессмысленно, поскольку далеко не факт, что будет выполнен хотя бы первый пункт – прекращение огня с последующим отводом тяжелого вооружения. Ни идеальный для Украины вариант с выводом иностранных войск из Донбасса и восстановлением контроля над российско-украинской границей, ни способные озадачить общество потенциальные амнистия боевикам и конституционная реформа сегодня не выглядят вероятным развитием событий. Слишком интенсивно представители боевиков пытались сорвать подписание любого варианта договоренностей, слишком дерзок в своих заявлениях постфактум путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Судя по всему, Россия не собирается отступать, чему есть логичное пояснение: если Донбасс станет мирным, путем кратчайшего сопротивления для тысяч боевиков станут приграничные области РФ. Поэтому гибридная война на востоке Украины будет продолжаться, возможно, в условиях относительного затишья.

Порошенко успел отметить на саммите ЕС, который посетил после изнурительных переговоров в Минске, что имплементация достигнутых договоренностей будет непростой. Украинский президент декларирует готовность согласовывать свои действия с Евросоюзом, который настойчиво просит предоставить нашим согражданам на саммите «Восточного партнерства» упрощенный визовый режим – нематериальный актив, делающий сближение ЕС и Украины понятным и очевидным для миллионов простых граждан. Однако до форума в конце весны в Риге Украине необходимо доказать, что она заслуживает внимания больше, чем другие страны «Восточного партнерства».

Соединенные Штаты осторожно приветствовали Минские договоренности, не исключив ни новых санкций против России, ни поставок оружия Украине. Отмечу, что Барак Обама пытается уклониться от принятия «оружейного» решения, словно не заинтересован в конкурентной борьбе демократов и республиканцев в ходе президентской кампании 2016 года. Но капля камень точит, а в условиях дерзкого поведения российского «мишки» - тем более.

Впрочем, нельзя сказать, что США остались совсем уж безучастными к судьбе Украины. Решение МВФ о выделении Украине финансовой помощи (17 миллиардов долларов от Фонда и более 20 миллиардов – от других финансовых доноров) свидетельствует, что Запад не намерен оставлять Украину наедине с ее экономическими проблемами. Эта сумма является не только внушительным авансом, но и обязательством для Кабинета Министров осуществлять реальные реформы, под которые подведена финансовая подушка безопасности.