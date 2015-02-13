Порошенко: Время пренебрегать обороноспособностью государства прошло

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время выступления в учебном центре Национальной гвардии Украины в Новых Петровцах Киевской области.

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«Время пренебрегать обороноспособностью государства ушло в прошлое. Защитник страны будет обеспечен всем необходимым для победы», - сказал Порошенко.

После передачи военным сертификатов на новую и модернизированную технику для нужд АТО Порошенко вместе с собравшимися осмотрел представленную военную технику украинского и иностранного производства: бронированные автомобили, специализированные машины скорой помощи для военных, средства противобатарейной борьбы, радиоразведки, беспилотные летательные аппараты, машины управления.

Осматривая британские бронированные машины «Саксон», он отметил: «Критикам этого контракта я хочу подчеркнуть, что уровень бронированной защиты у них выше, чем у БТР». После этого президент собственноручно проверил броню указанной техники и убедился в ее надежности, говорится в сообщении.

Также главе государства были представлены радиостанции и новые средства связи для блокпостов и оперативной связи. Все радиостанции имеют защиту и средства противодействия радиоподавлення.

Осматривая оборудование для радиопомех «Анклав», президент подчеркнул, что этот прибор украинского производства делает невозможной работу российских беспилотных летательных аппаратов и корректировщиков огня. «Это именно то, что сейчас нужно украинской армии, и мы уже наладили серийное производство», - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что вся техника должна быть направлена в зону АТО как можно скорее.