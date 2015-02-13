МИД Италии: Вступление Украины в НАТО было бы абсолютной ошибкой

Так считает министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони, сообщает издание Partito Democratico, пишет Украинская правда.

По словам министра, Ангела Меркель и Франсуа Олланд, поспособствовав заключению нового соглашения в Минске, сделали то, к чему Италия всегда стремилась - вернули конфликт в дипломатическое русло.

Читайте такжеКомандующий сил НАТО в Европе заявил о "прямом российском военном вмешательстве" под Дебальцево

"Посмотрим на факты: у нас есть договоренность из 12 пунктов. Некоторые из них поддерживают одну сторону, некоторые - другую. Этот договор построен на уступках. С его помощью можно будет избежать опасного дрейфа в сторону радикализации конфликта", - сказал Джентилони.

По его словам, в настоящее время остается много нерешенных проблем, и нет гарантий, что "это соглашение открыло новый этап в урегулировании кризиса.

"Вступление Украины в НАТО было бы абсолютной ошибкой", - отметил Джентилони, отвечая на вопрос, можно ли позволять Путину влиять на судьбу Украины, в частности в вопросе вступления в НАТО.

Как известно, саммит в Минске с участием лидеров "нормандской четверки" продолжался 16 часов, в результате были достигнуты договоренности о прекращении огня и отводе тяжелой техники на Донбассе.