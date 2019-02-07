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Православная церковь Чехии и Словакии не признает ПЦУ и считает Епифания "самозванцем" – РПЦ

17:37, 07 февраля 2019
Политика
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Православная церковь Чехии и Словакии не признает ПЦУ \ УНИАН

В РПЦ сообщили, что митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав считает, что только глава бывшей УПЦ МП Онуфрий является предстоятелем православной церкви в Украине, которая "существует веками".

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Об этом сообщает пресс-службу Русской православной церкви (РПЦ). "На самом деле Православная церковь Украины существует столетиями – со времен равноапостольного Владимира и княгини Ольги, со дня крещения в Днепре, и у нее есть предстоятель – Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий", - передают слова митрополита.

При этом он назвал "самозванцем" главу Православной церкви Украины Епифания и призвал молиться, чтобы помочь "преодолеть это искушение" в церковной жизни.

Сообщается, что он прибыл на территорию РПЦ, чтобы поддержать "канонический статус Онуфрия и всей возглавляемой им церкви".

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в соборе Святой Софии во время божественной литургии состоялась церемония интронизации предстоятеля автокефальной поместной православной церкви в Украине Епифания.

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Теги: #РПЦ#ПЦУ#Епифаний