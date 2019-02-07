Защита пленных украинских моряков обратится в ЕСПЧ

Сегодня суд в Москве рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Лефортовского райсуда о продлении ареста четырем украинским военнопленным.

Сторона защиты украинских военнопленных моряков, захваченных Россией в ноябре 2018 года возле оккупированного Крыма, будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Читайте такжеСледователи до сих пор не дали разрешения украинским морякам на свидание или телефонные переговоры - адвокат

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook.

Она напомнила, что сегодня суд в Москве рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей четырем украинским военнопленным.

«Результаты по первой четверке неутешительные, хотя ожидаемые. Заседание по морякам Андрею Шевченко, Сергею Попову, Богдану Головашу и Владимиру Терещенко, как и предполагалось, снова прошло в закрытом режиме», - отметила она.

«Суд отказался привлечь копию принятой резолюции ПАСЕ от 24 января 2019 года, согласно которой РФ призвали соблюдать нормы Женевской конвенции. Апелляционные жалобы не были удовлетворены, и срок содержания под стражей остался неизменным, до 24 апреля текущего года», - добавила она.

По словам Денисовой, «следующий шаг - обращение в ЕСПЧ».

Также украинский омбудсмен добавила, что в отношении еще 12 моряков такие заседания запланировано провести 12 и 13 февраля.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, Московский городской суд признал законным продление ареста четырем украинским военнопленным морякам - Владимиру Терещенко, Сергей Попову, Богдану Головашу и Андрею Шевченко.