Во Всемирном банке рассчитывают на продолжение сотрудничества с Супрун

Во Всемирном банке считают, что Супрун продемонстрировала устойчивое лидерство в проведении реформы здравоохранения.

Во Всемирном банке рассчитывают на продолжение сотрудничества с Ульяной Супрун, которую суд отстранил от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Всемирного банка заявлении по поводу последних событий вокруг Супрун.

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В заявлении отмечается, что во время визита в Украину региональный вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер провел встречу с Супрун, чтобы обсудить реформу здравоохранения. «Министр Супрун продемонстрировала устойчивое лидерство в проведении реформы здравоохранения, направленной на улучшение жизни украинцев», - отметил Мюллер.

Так, по его словам, «всего за 9 месяцев с начала реформы первичной медико-санитарной помощи 23 миллиона украинцев выбрали семейного врача, а 76% удовлетворены качеством услуг, по сравнению с 10% в 2015 году». Также, добавил он, «предоставители первичной медицинской помощи, которые заключали контракты с Национальной службой здравоохранения, получают больше финансирования, которое идет на повышение заработной платы медицинского персонала для предоставления доступного ухода, приобретения оборудования и обновления медицинских учреждений».

Кроме того, подчеркнул Мюллер, в этом году Минздрав начинает следующий этап реформ, включая реформу больниц, неотложной помощи, определение гарантированного пакета льгот и расширение программ eHealth и телемедицины.

«Всемирный банк будет продолжать поддерживать Украину на пути внедрения медицинской реформы, чтобы каждый гражданин имел доступное и качественное медицинское обслуживание. Мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества с министром Супрун и развития успехов, достигнутых уже сегодня», - добавил Мюллер.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу относительно исполнения обязанностей министра здравоохранения. Суд рассмотрит это ходатайство 11 февраля.

7 февраля Супрун уточнила, что суд запретил ей в числе прочего уполномочивать заместителей руководителя Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направлении людей на лечение за границу.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.