Туск считает «нормандский формат» самым эффективным форматом переговоров

Как сообщает «Европейская правда», на пресс-конференции в Брюсселе в четверг вечером Туск сказал, что не видит проблемы в том, что институты Европейского Союза не принимают участие в переговорах с Россией в рамках так называемого «нормандского формата».

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По словам Туска, его прямое участие лишь навредило бы процессу.

«Я считаю, что «нормандский формат» – самый эффективный формат переговоров... Мы ведем детальные переговоры с канцлером Меркель и президентом Олландом, со мной советуются перед каждой встречей, и у меня нет оснований для каких-то претензий на непривлеченность или на недостаток информации», - отметил он.

Туск напомнил, что переговоры в рамках «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) были начаты еще до его назначения президентом Европейского Совета. «Но если бы сейчас у меня была возможность выбирать, я бы вновь поддержал начало их проведения», - заявил он.

«Очевидно, что переговоры при участии президента Олланда и канцлера Меркель – эффективнее, чем в случае, если бы я был переговорщиком... Причин несколько, и их не нужно детально объяснять», - добавил он.

Как известно, Туск в период работы на должности премьер-министра Польше был острым критиком России, в связи с чем имеет непростые отношения с Кремлем.

Как сообщал УНИАН, в Минске состоялись переговоры относительно урегулирования кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отведение всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрены обмен и освобождение всех заложников.