Суд рассмотрит ходатайство Минюста об отстранении Супрун 11 февраля

5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия и.о. министра здравоохранения.

Окружной административный суд Киева рассмотрит ходатайство Министерства юстиции относительно определения об отстранении исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун 11 февраля.

Как сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко на своей странице в Facebook, 5 февраля Минюст от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу относительно исполнения обязанностей министра здравоохранения.

«По предварительной информации, рассмотрение соответствующего ходатайства состоится 11 февраля в Окружном административном суде города Киева. Надеемся на справедливое и беспристрастное решение суда», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия и.о. министра здравоохранения. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.

В Минздраве консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун выполнять полномочия и.о. министра.

Президент Петр Порошенко заверил, что Супрун имеет полную его поддержку, и высказал мнение, что Верховный суд установит истину относительно этого решения.

В Кабинете министров заявили о намерении обжаловать решение Окружного админсуда Киева об отстранении Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.