Канада готова поставить Украине оружие в случае невыполнения минских договоренностей
07:59, 13 февраля 2015Политика
8704 0
Канада рассмотрит все варианты помощи Украине, в том числе и поставки оружия, если минские договоренности не будут выполнены.
Канада готова в случае необходимости дать Украине оружие / lenta-ua.net
Об этом заявил премьер-министр Канады Стивен Харпер, передают РИА Новости со ссылкой на газету Toronto Sun.
Читайте такжеОБСЕ обнародовала подписанный в Минске документ Трехсторонней контактной группы (документ)
Стивен Харпер поддержал достигнутые в Минске договоренности о прекращении огня на Донбассе, однако высказал беспокойство по поводу того, будут ли они реализованы.
Канадский премьер в частности отметил, что нужно судить "не по словам и не по договорам, а по действиям".
Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Минске президенты Украины и Франции, а также канцлер Германии договорились с президентом РФ о полном прекращении огня на Донбассе и выводе войск.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter