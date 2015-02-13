Канада готова поставить Украине оружие в случае невыполнения минских договоренностей

Об этом заявил премьер-министр Канады Стивен Харпер, передают РИА Новости со ссылкой на газету Toronto Sun.

Читайте такжеОБСЕ обнародовала подписанный в Минске документ Трехсторонней контактной группы (документ)

Стивен Харпер поддержал достигнутые в Минске договоренности о прекращении огня на Донбассе, однако высказал беспокойство по поводу того, будут ли они реализованы.

Канадский премьер в частности отметил, что нужно судить "не по словам и не по договорам, а по действиям".

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Минске президенты Украины и Франции, а также канцлер Германии договорились с президентом РФ о полном прекращении огня на Донбассе и выводе войск.