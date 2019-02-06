Рада сегодня не приняла ни одного решения

ВР не поддержала проект постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему «Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенным изменениям климата».

Сегодня Верховная Рада не приняла ни одного решения.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент не поддержал проект постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему «Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенным изменениям климата» (№9129). За данный проект проголосовали только 152 народных депутата (при необходимом минимуме 226 - УНИАН).

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Сегодня почти все заседание парламент рассматривал во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения принципов процессуальной справедливости и повышения эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции» (№6746).

Парламент будет голосовать за этот законопроект завтра, поскольку осталось рассмотреть около 40 поправок.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что завтра после голосования за данный законопроект парламент перейдет к рассмотрению изменений в Конституцию в части определения направления Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

После этого Парубий закрыл сегодняшнее заседание парламента.

Как известно, сегодня, согласно Регламенту ВРУ, в парламенте только утреннее заседание, а во второй половине дня депутаты работают в комитетах.