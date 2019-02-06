США и Великобритания "внимательно следят" за ситуацией вокруг Супрун

5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.

Посольства США и Великобритании в Украине заявили о том, что «внимательно следят» за ситуацией вокруг судебного решения, которым Ульяне Супрун запретили исполнять обязанности министра здравоохранения.

"Мы вместе с гражданами Украины и коллегами из других дипломатических представительств внимательно следим за этой ситуацией", – говорится в сообщении посольства Соединенных Штатов Америки в Украине в Twitter.

Читайте такжеРешение суда по Супрун будет срочно обжаловано - Минюст

Обеспокоенность в связи с судебным решением высказала в своем Twitter и посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Ожидаю подробностей этого решения, но встревожена его потенциальным влиянием на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине", – написала дипломат.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

Президент Петр Порошенко заявил, что Супрун имеет полную его поддержку и считает, что Верховный суд установит истину относительно этого решения.