В ГПСУ рассказали, сколько россиян не пустили в Украину с начала года

Пограничники продолжают осуществлять усиленный контроль граждан России.

С начала года в Украину не пропустили более 900 граждан Российской Федерации.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Усиленный режим контроля на границе продолжается. С начала года мы более 900 граждан не пропустили на территорию Украины», - отметил он.

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Слободян уточнил, что преимущественно основаниями для непропуска были неподтверждение цели поездки, превышение срока пребывания в Украине во время предыдущих поездок или нарушения законодательства, касающиеся посещения временно оккупированного Россией Крыма.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2018 года председатель ГПСУ Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях ограничен въезд на территорию Украины гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

Военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, длилось 30 суток - с 26 ноября по 26 декабря.

26 декабря первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что решением Совета национальной безопасности и обороны продлено действие ограничительных мер ГПСУ касающихся въезда в Украину мужчин - граждан России.