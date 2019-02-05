Эксперт предупредил об угрозе "нового 2014 года" в случае создания на Донбассе автономии

Эксперт-международник уверен, что к комплексу мер по Донбассу надо вписывать миротворческую миссию и международную временную администрацию.

Если Украина для урегулирования ситуации на Донбассе согласится предоставить ОРДЛО статус автономии, она вызовет цепную реакцию с тяжелыми последствиями для своей государственности.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам международных отношений Валерий Кравченко, комментируя возможности мирного урегулирования конфликта, передает «Обозреватель».

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"Это не решение, это шаг к дальнейшему расшатыванию ситуации в нашей стране. Потом захочет автономию Закарпатье, потом потребует Буджак, Одесса. Фактически, это мы проходили в 2014 году — называлось оно федерализмом", — заявил эксперт.

При этом Кравченко признал, что Украине потребуется "определенный переходный статус для Донбасса" в рамках миротворческого урегулирования конфликта.

По словам международника, к комплексу мер относительно Донбасса надо вписывать миротворческую миссию и международную временную администрацию.

"У нас есть закон об особом статусе, но если мы будем принимать закон о приглашении миротворческой миссии, надо будет ей предоставить определенные юридические механизмы. Если мы говорим о переходной администрации гражданского управления, мы понимаем, что это должны быть определенные структуры, в которых будут иностранцы, которые будут осуществлять управление на этих территориях. Мы должны все это урегулировать в законодательном поле. Такой переходный статус для Донбасса на 8-10 лет будет абсолютно необходимым", — подчеркнул он.