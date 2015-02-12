Результаты переговоров в Минске озвучат в 12:00 – СМИ

Как передает ТСН, переговоры в Минске все еще продолжаются. Официального подписания документа по урегулированию конфликта на Донбассе в присутствии журналистов, как ранее планировалось, не будет. Об этом сообщила журналистка Ирина Герасимова в Twitter.

В то же время, как сообщает "Белорусский партизан", ожидается, что итоговое коммюнике общественности озвучат в 12.00. Однако точное время неизвестно.

После первого этапа переговоров, который длился около 14 часов, Порошенко заявил, что РФ выдвигает неприемлемые условия.

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В то же время, по данным российских СМИ, "нормандская четверка" достигла огромного прогресса. Итоговый документ согласован на 80% состоит из более чем 10 пунктов.

Отметим, после короткого перерыва переговоры в Минске снова возобновились. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, переговоры в Минске продолжаются.