Результаты переговоров в Минске озвучат в 12:00 – СМИ
Ожидается, что итоговое коммюнике по результатам переговоров «нормандской четверки» в Минске озвучат в 12:00. Об этом сообщают журналисты с места события.
Как передает ТСН, переговоры в Минске все еще продолжаются. Официального подписания документа по урегулированию конфликта на Донбассе в присутствии журналистов, как ранее планировалось, не будет. Об этом сообщила журналистка Ирина Герасимова в Twitter.
В то же время, как сообщает "Белорусский партизан", ожидается, что итоговое коммюнике общественности озвучат в 12.00. Однако точное время неизвестно.
После первого этапа переговоров, который длился около 14 часов, Порошенко заявил, что РФ выдвигает неприемлемые условия.
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В то же время, по данным российских СМИ, "нормандская четверка" достигла огромного прогресса. Итоговый документ согласован на 80% состоит из более чем 10 пунктов.
Отметим, после короткого перерыва переговоры в Минске снова возобновились. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, переговоры в Минске продолжаются.