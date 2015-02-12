Путин заявил, что в Украине нужна конституционная реформа (видео)

Об этом сообщают РИА Новости.

"В политическом урегулировании несколько условий, несколько позиций. Первое — это конституционная реформа, в которой должны быть учтены законные права людей, проживающих на территории Донбасса",- сказал Путин после переговоров "нормандской четверки" в Минске.

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Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин анонсировал прекращение огня на Донбассе с 00:00 15 февраля. По его словам, также договорились об отводе тяжелых вооружений от сегодняшней линии для украинских войск, и для боевиков - по линии, согласованной минскими соглашениями.