Путин заявил, что в Украине нужна конституционная реформа (видео)
11:42, 12 февраля 2015Политика
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что для политического урегулирования ситуации в Украине необходима конституционная реформа, которая учитывает права жителей Донбасса.
Путин хочет для Украины конституционную реформу / УНИАН
Об этом сообщают РИА Новости.
"В политическом урегулировании несколько условий, несколько позиций. Первое — это конституционная реформа, в которой должны быть учтены законные права людей, проживающих на территории Донбасса",- сказал Путин после переговоров "нормандской четверки" в Минске.
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Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин анонсировал прекращение огня на Донбассе с 00:00 15 февраля. По его словам, также договорились об отводе тяжелых вооружений от сегодняшней линии для украинских войск, и для боевиков - по линии, согласованной минскими соглашениями.
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