После выхода к журналистам переговоры в "нормандском формате" продолжились в расширенном составе

Переговоры в "нормандском" формате лидеров Украины, Франции, Германии и РФ Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Владимира Путина в узком составе длились почти два часа.

Об этом сообщает РИА Новости.

После фотографирования переговоры продолжаются в расширенном составе.

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К президентам России, Франции, Германии и Украины присоединились члены делегаций четырех стран, передает Коммерсант.

Параллельно в Минске, отмечает российское агентство, "при посредничестве России и ОБСЕ" проходят переговоры представителей сторон украинского конфликта в формате контактной группы. По итогам всех минских переговоров планируется подписание некого документа, сообщил ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Перед началом переговоров в расширенном составе Порошенко и Меркель о чем-то общались, позировали для прессы и улыбались, отмечает российское агентство.