У Путина объяснили заявление о "защите" прав верующих в Украине

Накануне Путин подчеркнул, что РФ оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в Украине.

В Кремле заявили, что от Украины зависит, как Россия будет "защищать" права верующих на ее территории.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя просьбу УНИАН разъяснить слова президента России Владимира Путина о том, что РФ оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в Украине.

Песков подчеркнул, что Путин говорил о защите прав верующих не только в Украине, "а где бы то ни было, поскольку свобода на вероисповедание является частью прав".

На уточняющий вопрос УНИАН, будет ли это осуществляться так же, как "защита русскоязычных в Крыму и на Донбассе", Песков ответил: "Нет".

"Собственно, это зависит от Украины, как где будет осуществляться (защита верующих – УНИАН)", - добавил Песков.

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"На Донбассе, я вам неоднократно уже говорил, речь идет о гражданской войне, а в Крыму все нормально с вероисповеданием, как, собственно, во всей России, а Россия – это многонациональное и многофункциональное государство", - подчеркнул Песков

Как сообщал УНИАН, 31 января Путин заявил, что РФ оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в Украине. "Оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", - сказал Путин. По его словам, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам "Л/ДНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в ряде районов Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.

12 октября 2016 года Путин заявил, что Россия была вынуждена "защищать русскоязычное население" на Донбассе и в Крыму.

19 октября 2017 года Путин заявил, что РФ не допустит закрытия границы с оккупированным Донбассом, чтобы "не допустить там резни".