Волкер анонсировал встречу в Париже стран нормандского формата

Спецпредставитель США анонсировал встречу представителей стран "нормандского формата".

Представители Украины, Франции, Германии и России через несколько недель встретятся в рамках "нормандского формата" в Париже для обсуждения текущей ситуации и возможного прогресса.

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Об этом в интервью "Прямому" рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Так, спецпредставитель США анонсировал встречу представителей стран "нормандского формата".

"Я знаю, что недавно был телефонный звонок между Францией, Германией, Украиной и Россией в рамках "нормандского формата". Обсуждали процесс имплементации Минских договоренностей после нового года. И это был абсолютно бесполезный разговор. Единственное, что было запланирована встреча, которая состоится через несколько недель в Париже, чтобы встретиться лично и увидеть, есть ли какой-то прогресс", - отметил Волкер.