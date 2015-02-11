Суд перенес заседание по делу о запрете КПУ на 18 февраля

Окружной административный суд Киева перенес на 18 февраля заседание по делу по иску Минюста о запрещении Коммунистической партии Украины в связи с неявкой ряда представителей третьих лиц по делу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом присутствовавшим в зале суда сообщил судья Валерий Кузьменко.

Следующее заседание по делу о запрещении КПУ начнется в 14.00 18 февраля.

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Как сообщалось, 8 июля 2014 года Министерство юстиции Украины и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрещении на территории Украины деятельности КПУ. Согласно административному иску, КПУ совершает действия, направленные на смену конституционного строя насильственным путем; на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; на пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической вражды; посягательство на права и свободы человека; также представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формирований.

24 декабря 2014 года Киевский апелляционный административный суд отменил постановление Окружного административного суда Киева о приостановке производства по делу о запрещении деятельности Коммунистической партии Украины и направил дело в суд первой инстанции для дальнейшего рассмотрения.

4 февраля Окружной админсуд Киева завершил подготовительное производство и назначил дело по иску Минюста к КПУ к рассмотрению по существу.