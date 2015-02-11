От результатов саммита в Минске будет зависеть, удастся ли остановить агрессора - Порошенко
13:32, 11 февраля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что от результатов сегодняшнего саммита в Минске в «нормандском формате» будет зависеть, удастся ли остановить агрессора дипломатическим путем.
Порошенко рассказал, чего ожидает от встречи в Минске / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время расширенного заседания Кабинета министров.
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«И могу сказать, что за время работы на посту президента у меня, наверное, не было и не будет более важной встречи, чем сегодняшняя в Минске. И все вы понимаете, что от результатов саммита будет зависеть, удастся ли нам остановить агрессора дипломатическим путем, или мы будем переходить на совершенно другой режим», - сказал президент.
При этом Порошенко еще раз подчеркнул, что он является президентом мира.
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