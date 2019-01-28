Консул сможет посетить раненых украинских моряков в "Лефортово" не раньше 31 января – Денисова

Омбудсмен напомнила о необходимости перевода украинских моряков на лечение в третью нейтральную страну.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что консул сможет посетить раненных украинских моряков Андрея Артеменко, Василия Сороку и Андрея Эйдера, которых перевели из СИЗО «Матросская тишина» в следственный изолятор «Лефортово» не ранее 31 января.

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Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.

«Российская пыточной машина перевела раненных украинских военнопленных моряков в СИЗО «Лефортово» (ФКУ № 2 ФСИН России) в Москве. Это подтвердили в посольстве Украины в РФ», - написала она.

«Моряки определенное время будут находиться в карантинной зоне, а консул сможет их посетить не ранее 31 января 2019 года. Мы до сих пор не имеем ни одного официального подтверждения о ранении ребят, об оказанной медицинской помощи и об их физическом состоянии на момент перевода», - отметила Денисова.

«Нам известно, что у Василия Сороки остаются проблемы с рукой, она отекла, парню трудно сгибать пальцы. У Андрея Артеменко осколочные ранения руки и глаз (глаза постоянно слезятся). У Андрея Эйдера до сих пор остаются осколки в обеих ногах, ранения коленного сустава и руки», - подчеркнула она.

«Еще раз обращаюсь с просьбой ко всем, кто может повлиять на решение РФ о переводе раненных моряков на лечение в третью нейтральную страну», - подчеркнула Денисова.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 27 января, российская активистка Виктория Ивлева сообщила в Facebook, что раненных украинских военных перевели в «Лефортово». По ее словам, такие были выводы сделаны при попытке передать им передачи.

В свою очередь российский адвокат Николай Полозов сообщил, что раненных украинских моряков перевели в «Лефортово» 26 января.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Прокуратура АРК признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными.

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест захваченным украинским военным до конца апреля.