Никто точно не знает, хочет ли Путин на самом деле договориться - МИД Польши

Об этом сказал сегодня в эфире польского радио RMF FM заместитель министра иностранных дел Польши Рафал Тшасковский.

"Прежде всего, все очень устали и никто точно не знает, играет ли Путин только и исключительно на время, или действительно хочет договориться. Сейчас все оценивают такую возможность 50/50", - сказал он, комментируя шансы на успех запланированных на сегодня переговоров в Минске.

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"А некоторые являются даже большими пессимистами, потому что Путин, когда к нему первый раз приехали Меркель и Олланд, не был склонен к взаимопониманию, и в действительности оба главы государств уехали оттуда ни с чем", - сказал Тшасковский.

По его словам, позже переговорщики пытались "дожать" российскую сторону, чтобы она серьезно отнеслась к представленным предложениям решения конфликта на востоке Украины.

Тшасковский отметил, что Польша знает суть предложения Меркель и Олланда, заметив, что канцлер Германии обсуждала это дело с главой польского правительства.

"На столе, прежде всего, решительная имплементация Минских договоренностей, которые ранее были согласованы и которые предусматривают в первую очередь вывод тяжелого вооружения с территории, прекращение огня и контроль", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Меркель и Олланд неожиданно приехали в Киев и Москву для переговоров по делу решения конфликта на Донбассе, который резко обострился с начала этого года в связи с наступлением пророссийских боевиков на позиции украинских военных.

В то же время, ожидается, что сегодня, 11 февраля, в Минске состоится встреча лидеров стран «нормандской четверки» - президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и президент РФ Владимира Путина.