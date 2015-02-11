Рада присоединила село Желобок на Луганщине к Попаснянскому району

Как передает корреспондент УНИАН, за этот документ (№1601) проголосовали 268 народных депутатов из 346, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением депутаты изменили границы Попаснянского и Славяносербского районов Луганской области, увеличив территорию Попаснянского района 51,0 гектара земель за счет передачи в его состав 51,0 гектара земель, находящихся в ведении Фрунзенского поселкового совета Славяносербского района, в том числе территорию села Желобок. Таким образом, территорию Попаснянского района утверждено общей площадью 146700,0 гектара, Славяносербского района - общей площадью 82914,72 гектара.

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"Принятие указанного проекта постановления Верховной Рады Украины позволит упорядочить административные связи села Желобок Фрунзенского поселкового совета Славяносербского района с населенными пунктами, подконтрольными украинской власти, обеспечить на его территории надлежащие условия жизнедеятельности и функционирования органов местного самоуправления в соответствии с украинским законодательством", - сказано в пояснительной записке.

Как сообщалось, ранее председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль заявлял, что село Желобок после изменения линии разграничения вернулось под контроль украинской власти, то есть фактически находится на контролируемой Украиной территории, а юридически все еще принадлежит к Славяносербскому району оккупированному боевиками.

"Село Желобок оказалось “между небом и землей” - здесь было заблокировано финансирование, местные жители с июля не получали зарплаты, пенсии и социальные выплаты", - отмечал он.

Ранее УНИАН сообщал, что Рада приняла закон о военно-гражданских администрациях.