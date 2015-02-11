При обстреле Краматорска одна из ракет упала в 30 метрах от сотрудников миссии ОБСЕ

В 12.33 по местному времени наблюдатели услышали четыре взрыва, сообщает Gazeta.ru.

«Члены мониторинговой группы увидели, что ракета упала за домом в 30 метрах от позиции, где находились наблюдатели. Ракета упала во дворе здания и не взорвалась», — говорится в отчете.

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Ранее глава специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине посол Эртугрул Апакан назвал обстрел Краматорска атакой на мирный процесс.