При обстреле Краматорска одна из ракет упала в 30 метрах от сотрудников миссии ОБСЕ
08:54, 11 февраля 2015Политика
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При обстреле Краматорска одна из ракет упала в 30 метрах от сотрудников специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине, но взрыва не последовало, сообщается в отчете международной организации.
REUTERS
В 12.33 по местному времени наблюдатели услышали четыре взрыва, сообщает Gazeta.ru.
«Члены мониторинговой группы увидели, что ракета упала за домом в 30 метрах от позиции, где находились наблюдатели. Ракета упала во дворе здания и не взорвалась», — говорится в отчете.
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Ранее глава специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине посол Эртугрул Апакан назвал обстрел Краматорска атакой на мирный процесс.
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