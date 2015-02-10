ОБСЕ: Обстрел Краматорска – это свидетельство расширения территории боевых действий

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, Апакан прокомментировал сегодняшний обстрел густонаселенных жилых кварталов в Краматорске. По его словам, специальная мониторинговая миссия предприняла все усилия в условиях ограниченных возможностей вследствие стремительного ухудшения ситуации с безопасностью, чтобы ознакомиться с последствиями обстрела.

"Опять невинные мирные граждане несут основное бремя насильственного конфликта, который характеризуется увеличением количества погибших и случаев беспорядочных обстрелов. То, что Краматорск был относительно спокойным городом до этого времени, сейчас дает нам основания для беспокойства, потому что насилие расширяется на новые территории", - говорится в заявлении.

Читайте такжеВ ДонОГА заявили о связи обстрела боевиками Краматорска и завтрашних переговоров в Минске

Также Апакан призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность и незамедлительно ввести режим прекращения огня. "Диалог и не использование оружия является единственным путем для установления прочного мира", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, в результате сегодняшнего обстрела боевиками Краматорска погибли восемь мирных жителей, ранены 63 человека.