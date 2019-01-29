"Алиби, чтоб не идти на форум Порошенко": в сети обсуждают госпитализацию Кличко

В сети считают странным, что о госпитализации Кличко стало известно непосредственно перед форумом, на котором Порошенко должен объявить о намерении идти в президенты.

Вчера, 28 января, стало известно о госпитализации мэра Киева Виталия Кличко в больницу в Австрии. Пресс-служба главы Киева сообщила, что у него случилось обострение старой травмы спины.

Однако пользователи соцсетей заподозрили киевского мэра в "симуляции" и обратили внимание на странное совпадение - Кличко попал в больницу накануне выдвижения Петра Порошенко в президенты.

Некоторые отмечают, что таким образом Кличко обеспечил себе "алиби", чтоб не присутствовать на форуме Порошенко и "не портить электоральную карму".

Как сообщал УНИАН, выдвижение в президенты Петра Порошенко состоится сегодня, 29 января, в Международном выставочном центре в Киеве.